RPT-Coronavirus/USA-La FDA autorise l'utilisation du traitement de Regeneron

(Bien lire "samedi" au premier paragraphe) BANGALORE, 22 novembre (Reuters) - L'Agence américaine du médicament (FDA) a autorisé samedi en procédure d'urgence l'utilisation du traitement expérimental aux anticorps contre le COVID-19 développé par le groupe pharmaceutique Regeneron REGN.O . Ce traitement a été donné au président américain Donald Trump lors de son hospitalisation début octobre après qu'il a été infecté par le coronavirus. La FDA a déclaré que le traitement aux anticorps de Regeneron pouvait être utilisée chez les adultes et les enfants avec des symptômes modérés de COVID-19 et présentant un risque d'évolution vers une forme sévère. Cela inclut les personnes âgées d'au moins 65 ans ou souffrant de certaines maladies chroniques. L'agence a ajouté que les anticorps ne sont pas autorisés pour les patients qui sont hospitalisés en raison de COVID-19 ou qui ont besoin d'une oxygénothérapie en raison de COVID-19. (Rama Venkat et Manas Mishra version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

