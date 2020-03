Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-Les syndicats italiens de la métallurgie appellent à la grève Reuters • 23/03/2020 à 11:52









MILAN, 23 mars (Reuters) - Les syndicats de la métallurgie du nord de l'Italie ont annoncé lundi qu'ils se mettraient en grève pour préserver la santé de leurs membres et protester contre un décret gouvernemental jugé trop flou. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a ordonné samedi la fermeture de toutes les entreprises jusqu'au 3 avril, à l'exception de celles essentielles aux chaînes d'approvisionnement du pays, qui tente d'enrayer la propagation du coronavirus. Les trois centrales syndicales (FIOM, FIM et UILM) estiment dans un communiqué commun que la liste des entreprises autorisées à poursuivre leur activité était trop longue et jugent contestable la présence de certains secteurs. Poumon industriel de l'Italie, la Lombardie est aussi sa province la plus touchée par l'épidémie de coronavirus qui a tué 5.476 personnes, selon un bilan dressé dimanche. Les syndicats ont dit lundi qu'ils préciseront dans les jours à venir les modalités de leur mouvement. (Gavin Jones, version française Nicolas Delame)

