RPT-Coronavirus-Les passagers du Costa Luminosa munis d'un billet de retour autorisés à débarquer

(Rpt titre) MARSEILLE, 19 mars (Reuters) - Les passagers du bateau de croisière Costa Luminosa disposant d'un billet de transport pour quitter Marseille pourront débarquer, a indiqué jeudi à Reuters un porte-parole de la préfecture des Bouches-du-Rhône. "La compagnie vérifie que les passagers qui souhaitent débarquer à Marseille disposent tous d'un billet de transport pour rentrer chez eux", a-t-il déclaré à Reuters. "Toutes les personnes qui en disposent pourront débarquer quand elles auront prouvé qu'elles disposent de ce moyen de transport", a-t-il ajouté. Les résultats des tests de détection au coronavirus qui ont été effectués sur des passagers et membres d'équipage présentant des symptômes sont toujours attendus. "639 passagers dont 187 Français vont débarquer jeudi par petits groupes en fonction des horaires de leur moyen de transport", a confirmé à Reuters le Grand Port Maritime de Marseille. La préfecture indique par ailleurs que l'état de santé d'une personne à bord avait nécessité son transport à l'hôpital de la Timone à Marseille. (Marc Leras, édité par Jean-Michel Bélot)

