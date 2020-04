Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-L'Otan en appelle à la solidarité et s'inquiète des manoeuvres russes Reuters • 01/04/2020 à 15:35









(RPT titre) BRUXELLES, 1er avril (Reuters) - L'Otan va accélérer les livraisons de matériel médical dans les Etats-membres les plus touchés par le coronavirus, mais sa priorité reste la défense de l'Europe, a déclaré mercredi son secrétaire général, après la tenue de manoeuvres militaires russes qu'il considère comme une démonstration de force. Les ministres des Affaires étrangères de l'Otan doivent évoquer jeudi l'aide médicale multilatérale dans le cadre d'une visioconférence inédite. Plusieurs pays, dont la Turquie et la République tchèque, ont déjà commencé à en fournir à l'Italie et à l'Espagne. "Nous sollicitons les alliés disposant de capacités inexploitées pour aider ceux qui en ont désespérément besoin. Nous réfléchissons à la façon d'accroître et d'accélérer nos efforts", a déclaré Jens Stoltenberg, précisant que des avions turcs étaient attendus dans la journée en Espagne et en Italie. La Russie a selon lui informé l'Alliance de la tenue de grandes manoeuvres militaires à la fin mars. Selon des diplomates de l'Otan, 82.000 hommes étaient mobilisés. "Bien que la Russie ait demandé l'arrêt des exercices, nous observons que ses activités militaires restent à des niveaux habituels pour la saison", a commenté le secrétaire général. Les autorités russes "ont annoncé un exercice immédiat, destiné selon elles à tester leurs capacités à fournir un soutien militaire aux opérations civiles contre l'épidémie de Covid-19 (...) Mais nous jugeons en fait que cet exercice a également été utilisé pour démontrer à l'Otan qu'elles restent prêtes au combat malgré le Covid-19", a-t-il ajouté. Le ministère russe de la Défense avait fait savoir dans un communiqué que ces manoeuvres, effectuées du 25 au 28 mars, impliqueraient des unités médicales et des forces chargées de la protection nucléaire, bactériologique et chimique. (Robin Emmott, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

