Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Coronavirus-Baisse des nouveaux cas en Europe Occidentale, hausse en Europe de l'Est Reuters • 02/06/2020 à 13:31









(Répétition pour préciser le titre) GENEVE, 2 juin (Reuters) - Le nombre de nouveaux cas de coronavirus signalés quotidiennement est en baisse continue en Europe occidentale, contrairement à la tendance observée en Russie et en Europe orientale, a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "En ce moment en Europe, en Europe occidentale, nous constatons un déclin constant. Ce n'est pas rapide mais il y a une baisse régulière des nouveaux cas signalés quotidiennement, ce qui signifie que le nombre de nouveaux cas est toujours important mais que le nombre diminue, sauf en Russie et en Europe de l'Est, où nous constatons toujours une augmentation", a affirmé la porte-parole de l'organisation Margaret Harris au cours d'une réunion d'information. La Russie a fait état mardi d'un total de 423.741 cas de contamination au coronavirus, le troisième bilan le plus élevé au monde, et 5.037 décès. Margaret Harris a déclaré qu'elle ne savait pas si des négociations étaient toujours en cours avec l'administration Trump, qui a annoncé vendredi dernier sa sortie de l'OMS à cause de sa gestion de la crise sanitaire. (Stephanie Nebehay, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.