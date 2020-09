Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Chevaux mutilés-Garde à vue levée dans le Haut-Rhin-source Reuters • 08/09/2020 à 09:09









(Répétition coquille §1) PARIS, 8 septembre (Reuters) - La garde à vue du suspect interpellé lundi dans le cadre d'une affaire de mutilation de poneys fin août dans l'Yonne, a été levée, a-t-on appris ce mardi de source proche des services de gendarmerie. L'homme âgé de 50 ans a été remis en liberté sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. Un portrait-robot avait été dressé par les enquêteurs sur la base du témoignage du propriétaire d'un refuge, situé à Villefranche-Saint-Phal (Yonne), dont deux poneys notamment avaient été mutilés dans la nuit du 24 au 25 août dernier. Une trentaine de cas de mutilations d'équidés ont été recensés récemment sur le territoire français. (Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

