RPT-Ankara dénonce une perquisition contre son agence de presse au Caire

(RPT technique) ANKARA, 15 janvier (Reuters) - Les autorités turques ont convoqué mercredi un haut diplomate égyptien pour dénoncer une perquisition qui aurait eu lieu dans les locaux de l'agence de presse publique turque Anadolu au Caire et l'arrestation de quatre salariés. Selon Anadolu, les quatre personnes interpellées, dont un ressortissant turc, ont été conduites vers un lieu inconnu. "Cet acte de violence contre Anadolu souligne à quel point le pouvoir égyptien est hostile à la liberté de la presse et montre aussi, une fois encore, la gravité de la situation de la démocratie et de la transparence dans le pays", a réagi le ministère turc des Affaires étrangères, qui réclame par ailleurs la libération des quatre membres du personnel de l'agence. Le ministère égyptien de l'Intérieur n'a pu être joint dans l'immédiat. Les deux pays sont en froid depuis l'éviction du président égyptien Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans et allié de Recep Tayyip Erdogan, en 2013. Le Caire et Ankara se disputent également la souveraineté sur certaines zones maritimes et gisements d'hydrocarbures de Méditerranée orientale. (Tuvan Gumrucku avec Omar Fahmy au Caire version française Simon Carraud)