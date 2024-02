Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: vif rebond des ventes au détail en janvier information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont vivement rebondi au mois de janvier en Grande-Bretagne, selon une première estimation fournie vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).



Après leur lourde chute de 3,3% du mois de décembre, révisée de -3,2%, les ventes de détail sont ressorties en hausse de 3,4% en volumes le mois dernier, une progression sans précédent depuis avril 2021.



L'ONS précise que cette hausse est en grande partie imputable au dynamisme des ventes alimentaires, les supermarchés ayant le plus contribué au redressement, la seule baisse mensuelle étant à mettre au passif des magasins d'habillement.





