Royaume-Uni: Veolia finalise la vente d'activités de déchets pour 2 milliards de livres

(AOF) - Veolia annonce la finalisation de la cession à Suez de 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd. dans le cadre des remèdes antitrust convenus avec l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). L'entité cédée regroupe les anciennes activités déchets de Suez au Royaume-Uni. Le produit de cession s'élève à 2 milliards de livres sterling et représente une valorisation " attractive " de 16,9 fois l'Ebitda normalisé de 2021.

Il portera la valeur cumulée des cessions antitrust à environ 3,4 milliards d'euros et permettra de réduire fortement l'endettement du groupe en le dotant de capacités d'investissement supplémentaires.

A l'issue de cette transaction, Veolia restera le premier acteur du marché britannique de la gestion des déchets solides avec un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliards de livres.

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1853 ;

- Activité de 28 Mds€, répartie entre la gestion de l’eau pour 38 %, la gestion des déchets pour 39 % et les services énergétiques ;

- Montée régulière de l’activité à l’international : 21 % en France, 38 % dans le reste de l’Europe, 25% dans le reste du monde et le reste dans le « Global business » -activité de services aux grandes entreprises ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des 3 métiers du groupe dans une logique d’usage et de valorisation via l’économie circulaire ;

- Capital ouvert non « opéable » (4,5 % du capital pour la Caisse des Dépôts et 4,1 % pour les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par le directeur général Antoine Frérot qui, le 1 er juillet, cédera sa fonction de direction générale à Estelle Brachlianoff ;

- Bilan solide malgré une dette nette de 22,3 Mds€, accrue par l’acquisition de Suez, Mds€ face à 16,5 Mds€ de capitaux propres, et des disponibilités supérieures à 15 Mds€ qui seront renforcées en 2022 par les cessions dans l’eau municipale et le déchet en France et dans les activités de l’eau à l’international.

- Stratégie Impact 2023 « être l'entreprise de référence de la transition écologique » : croissance des activités différenciantes : traitement des déchets dangereux, dépollution des sols et eaux industrielles, efficacité énergétique des industries et des bâtiments, recyclage des plastiques, valorisation des biodéchets, offres d’écologie industrielle (boucles d’économie circulaire, mutualisation d’utilités...) / réinvention digitale des métiers traditionnels -eau, déchets, réseaux d'énergie / croissance solide des revenus, 1 Md€ d'économies de coûts sur 4 ans, ratio de dette inférieur à 3 sur la période et dividende 2023 de 1,30 € ;

- Stratégie d’innovation fondée sur 3 piliers : coordination par le centre de R&D VERI organisé en 5 départements –biosystèmes, environnement & santé, génie des procédés, innovation numérique et support industriel / open innovation Via Veolia axée sur les réponses innovantes à des besoins précis / réseau mondial de partage d’informations avec 200 chercheurs et 200 partenariats et « Open Playground de co-construction des solutions écologiques ;

- Stratégie environnementale 2020-2023 : réduction des émissions de CO2 par suppression des centrales à charbon en Europe d’ici 2030 / GreenPath, plateforme interne d’évaluation des empreintes environnementales des solutions / en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets d’ici 2025 / hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Exécution du partenariat avec l’Arabie saoudite dans les métiers de l’eau et le traitement des déchets ;

- Retombées de la diversification dans le démantèlement des centrales nucléaires, le biométhane et le traitement des déchets.

- Impact favorable de l’inflation des matières premières dans les branches énergie, plastiques, papiers-cartons et métaux recyclés ;

- Vers la cession des activités déchets britanniques, pour 2,3 Mds€ ;

- Après une hausse de 13,6 % des revenus et de 16,4 % du résultat courant, confirmation des objectifs 2022 : « solide croissance du chiffre d’affaires –vers 37 Mds€ avec l’intégration de Suez, d’une hausse de 4 à 6 % du bénéfice d’exploitation, d’un résultat net autour de 1,1 Md€ en hausse de 20 %, d’un effet de levier de la dette de 3 et d’un dividende en croissance avec celle du bénéfice par action, soit 40 %.

