Royaume-Uni : une nouvelle année dynamique

" Le volet relatif à l'emploi, qui se trouve depuis trois mois à un niveau plus élevé que dans les autres grands pays industrialisés et qui indique un manque persistant de main-d'œuvre, est particulièrement frappant dans le PMI des services ", conclut SwissLife Asset Managers.

En janvier, les ventes au détail se sont mieux remises que prévu du mois de décembre atone dû à la pandémie et les chiffres provisoires du PMI pour février laissent présager une nette accélération dans le secteur des services ainsi qu'une forte croissance dans le secteur industriel.

Des mesures d'ouverture rapides et étendues ainsi qu'un faible poids du secteur industriel, aux prises avec des problèmes de livraison au niveau mondial, y ont contribué.

(AOF) - L’économie britannique a terminé l’année 2021 dans une bien meilleure posture que la plupart des économistes ne le pensaient, constate SwissLife Asset Managers, dans ses Perspectives de mars 2022. Il y a un an, le gestionnaire d’actifs partait du principe que le PIB britannique présenterait encore au quatrième trimestre 2021 un retard de 2,9% par rapport au niveau d’avant la crise. En fait, il ne s’élevait qu’à 0,4%.

