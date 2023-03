Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: très légère croissance du PIB au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Selon l'office national de statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni devrait avoir augmenté de 0,1% au quatrième trimestre 2022, soit une révision par rapport à une première estimation d'absence de croissance.



Le niveau du PIB réel au dernier trimestre 2022 est maintenant estimé à 0,6% inférieur à ce qu'il était avant la Covid-19 au dernier trimestre 2019, révisé à la hausse par rapport à l'estimation précédente de 0,8%.



'Le déflateur implicite du PIB a augmenté de 7,3%, révisé à la hausse au cours de l'exercice se terminant au dernier trimestre 2022, principalement en raison des pressions plus élevées sur les coûts auxquelles sont confrontés les ménages', ajoute l'ONS.





