Royaume-Uni: toute petite embellie au niveau de l'emploi

(CercleFinance.com) - Le nombre de britanniques disposant d'un emploi s'est légèrement accru sur les trois mois à fin janvier, ce qui constitue une petite éclaircie pour un pays englué depuis de longs mois dans la crise.



D'après des chiffres dévoilés ce matin par l'ONS, l'institut national de la statistique, le taux de personnes ayant un emploi s'est amélioré d'un point de pourcentage pour s'établir à 75,7%.



L'ONS précise toutefois que cette amélioration s'explique surtout par l'augmentation du nombre d'employés à temps partiel et d'auto-entrepreneurs.



Le taux de chômage est lui resté globalement stable pour ressortir à 3,7%.



Les rémunérations des salariés, primes comprises, ont de leur côté augmenté de 6,5% en rythme annuel sur la période de trois mois à fin janvier. En excluant les bonus, le revenu salarial affiche une hausse de 5,7%.



Mais en termes réels, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, le revenu salarial moyen, bonus compris, a baissé de 3,2% sur les trois mois à fin janvier en rythme annuel, et affiche un repli de 2,4% hors primes.



Il s'agit des reculs parmi les plus marqués depuis la création de la statistique, en 2001.





