Royaume Uni: tassement de production industrielle en février

(CercleFinance.com) - La production industrielle du Royaume-Uni s'est tassée de 0,2% entre janvier et février 2023, et s'est établi à un niveau inférieur de 0,7% à celui de février 2020 (soit avant la pandémie de coronavirus), selon l'office national de statistiques (ONS).



Ce dernier précise que ce repli d'un mois sur l'autre a reflété avant tout une diminution de 2,2% de la production d'électricité et de gaz, sur fond de températures plus clémentes que d'habitude, alors que la production manufacturière est demeurée stable.



Toujours selon l'ONS, le déficit commercial des biens britannique est ressorti à 19 milliards de livres sterling en février, soit une dégradation séquentielle de 0,4 milliard, du fait d'une chute de 3,5% des exportations ayant surpassé un repli de 1,4% des importations.





