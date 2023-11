Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: surprise, le PMI renoue avec la croissance information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 10:47









(CercleFinance.com) - A la faveur de la bonne tenue du secteur des services, le PMI mesurant l'activité dans le secteur privé britannique est revenu en zone d'expansion au mois de novembre, selon des données publiées ce jeudi.



L'indice composite 'flash' publié par S&P Global et CIPS qui suite l'évolution de l'activité globale dans le pays est ressorti à 50,1 ce mois-ci, contre 48,7 points en octobre.



Pour mémoire, un indice au-dessus du seuil des 50 points témoigne d'une croissance de l'activité.



Dans leur étude, les économistes de S&P Global et CIPS expliquent que l'économie britannique a bénéficié de la 'pause' dans le cycle de resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre et d'une modération des derniers chiffres de l'inflation.



Dans les services, l'indice PMI 'flash' est ainsi remonté à 50,5 en novembre, alors que les analystes l'attendaient au même niveau qu'au mois d'octobre, à savoir 49,5.



Pour ce qui concerne l'industrie manufacturière, l'indice PMI 'flash' reste en zone difficile, mais marque à 46,7 contre 44,8 en octobre, un moindre degré de contraction.



D'après les auteurs du rapport, ces données vont dans le sens d'une croissance globalement stable du PIB du Royaume-Uni sur le quatrième trimestre.





