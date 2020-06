Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni-Surmortalité de 64.000 personnes pendant l'épidémie de coronavirus Reuters • 09/06/2020 à 14:03









PARIS, 9 juin (Reuters) - Le Royaume-Uni a enregistre une surmortalité de quelque 64.000 personnes depuis le début cette année de la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi un expert de l'Office national des statistiques. Selon les épidémiologistes, la surmortalité - les décès de toutes origines qui dépassent la moyenne quinquennale pour la période de l'année - est le meilleur moyen d'évaluer le nombre de décès dus à une épidémie, car elle est comparable au niveau international. Selon un décompte réalisé par Reuters à partir de sources oficielles, l'épidémie a fait près de 52.000 morts à la date de mardi au Royaume-Uni. Ce bilan place le pays en tête des pays européens le plus touché par le virus et en deuxième place au niveau mondial, après les Etats-Unis. Lundi, le bilan officiel de l'épidémie, qui repose uniquement sur les cas confirmés de contamination, a augmenté de 55 morts pour un total de 40.597 morts. Il s'agissait du plus faible nombre de nouveaux décès à compter du début du confinement en mars. (Andy Bruce, Guy Faulconbridge, version française Elena Smirnova; édité par Jean-Michel Bélot)

