Royaume Uni : révision en baisse du PMI composite en août

(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort à 54,8 en données définitives au titre du mois en cours, contre 55,3 en estimation flash, et en repli d'autant plus fort par rapport à 59,2 en juillet.

Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque pour un indice PMI la limite entre expansion et contraction de l'activité. L'expansion du secteur privé britannique a ainsi considérablement ralenti d'un mois sur l'autre.

L'activité du secteur des services a augmenté à un rythme un peu plus rapide que la production manufacturière, les deux secteurs ayant enregistré leurs plus faibles progressions depuis six mois.