Royaume-Uni: retour de la croissance dans les services (PMI)

(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur britannique des services a renoué avec une légère croissance en novembre après un trou d'air de trois mois, selon la version définitive de l'indice S&P Global/ CIPS publié mardi.



L'indice PMI d'activité des services s'est établi à 50,9 le mois dernier, soit un niveau supérieur à celui de sa première estimation publiée le 23 novembre (50,5) et en progression de 1,4 point par rapport au mois d'octobre (49,5).



Il repasse ainsi la barre fatidique des 50 points qui distingue croissance et contraction de l'activité.



Dans leur enquête, les auteurs du rapport évoquent une 'stabilisation' de la demande, qui s'est notamment matérialisée par un rebond des prises de nouvelles commandes, ainsi que la modération de l'inflation et des prix des matières premières.





