Royaume-Uni: retour de la croissance dans les services

(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé britannique a dépassé les attentes en février en renouant avec une croissance plus forte que prévu, selon les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI).



L'indice PMI final de l'étude est ressorti à 53,5 le mois dernier, contre 48,7 en janvier, se hissant pour la première fois en six mois au-dessus de la barre fatidique des 50 points qui délimite croissance et contraction de l'activité.



Les économistes s'attendaient plutôt à une confirmation de l'indice PMI de 53,3 qui avait été annoncé en première lecture au titre du mois de février.



D'après S&P Global et CIPS, les entreprises sondées justifient leur regain d'optimisme par une amélioration de la confiance des clients, par une réduction de l'incertitude politique et par l'espoir d'une poursuite du reflux des tensions inflationnistes dans les mois qui viennent.





