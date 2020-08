Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : retour de la croissance dans les services Cercle Finance • 05/08/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le secteur britannique des services a renoué avec la croissance le mois dernier, mais la crise du coronavirus demeure, semble-t-il, un motif d'inquiétude pour les entreprises. L'indice PMI d'IHS Markit/CIPS des directeurs d'achats est passé de 47,1 en juin à 56,5 au mois de juillet, repassant au-dessus du seuil des 50 points indiquant une expansion de l'activité. Il s'agit de sa plus forte progression d'un mois sur l'autre depuis juin 2015. La statistique montre toutefois que les directeurs interrogés évoquent souvent un effet rebond après les niveaux extrêmement déprimés atteints ces derniers mois et qu'ils jugent qu'il faudra 'beaucoup de temps' pour revenir aux niveaux d'avant la crise.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.