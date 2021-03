Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : repli du taux de chômage en janvier Cercle Finance • 23/03/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage du Royaume Uni est passé de 5,1% de la population active en décembre 2020 à 5,0% en janvier, d'après le rapport mensuel sur l'emploi publié ce matin par l'office national de statistiques (ONS) britannique. 'Cette contraction d'un mois sur l'autre met une fois de plus en évidence les effets du programme gouvernemental de chômage partiel pour protéger les emplois pendant la pandémie', réagit un analyste de Capital Economics. 'Nous nous attendons toujours à ce que le taux de chômage augmente encore pour atteindre un sommet de 6,0% au début de 2022, mais ce serait un bien meilleur résultat que ce que l'on craignait il y a seulement quelques mois', poursuit-il.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.