Royaume Uni : repli du PMI manufacturier en juin

Cercle Finance • 01/07/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a ralenti, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé d'un record historique de 65,6 en mai à 63,9 en juin, se maintenant toutefois pour un 13e mois de suite au-dessus des 50 du sans changement. Cette amélioration des conditions manufacturières a été soutenue par une croissance robuste de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi, mais des tensions dans la chaine d'approvisionnement se sont traduites par des hausses de prix record.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.