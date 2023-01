Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: remontée du PMI composite en décembre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 10:47









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni s'est encore contractée en décembre, à en croire l'indice composite S&P Global/CIPS qui s'est établi à 49 -conformément à l'estimation flash-, un niveau inférieur donc au seuil de 50 indiquant une activité stable.



En hausse par rapport à 48,2 en novembre, l'indice reflète néanmoins un ralentissement de cette contraction d'activité, à son rythme le plus faible depuis septembre dernier. En particulier, l'indice des services est passé de 48,8 à 49,9 d'un mois sur l'autre.



'Avec plus d'incertitude que jamais dans l'économie britannique, les prestataires de services se sont trouvés coincés entre des coûts obstinément élevés et de faibles volumes de clients', souligne cependant John Glen, chief economist au CIPS.





