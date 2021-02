Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : recul sensible du PMI manufacturier Cercle Finance • 01/02/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a ralenti sensiblement, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 57,5 en décembre 2020 à 54,1 le mois dernier, son plus bas niveau de trois mois. IHS Markit met en avant les effets du Brexit et des restrictions liées à la Covid-19 sur la chaine logistique. Pour rappel, c'est la barre des 50 points qui sépare expansion et contraction : plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus l'expansion du secteur est forte.

