Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : recul du taux de chômage en février Cercle Finance • 20/04/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage du Royaume-Uni s'est replié au mois de février, passant à 4,9 contre 5% de la population active en janvier, montre le rapport mensuel sur l'emploi publié ce matin par l'Office national de statistiques (ONS) britannique. Un repli qui semble contre-intuitif au vu des suppressions de postes qui continuent d'affecter l'économique britannique et que l'ONS met sur le compte d'une contraction de la population active. 'Il semble que les individus ayant perdu leur emploi sont devenus inactifs (en cessant de rechercher un travail) au lieu de se considérer au chômage, probablement parce que le troisième confinement a entraîné un gel du marché de l'emploi dans plusieurs secteurs', expliquent les équipes de Capital Economics. Le bureau d'études dit malgré tout s'attendre à ce que le taux de chômage augmente encore pour atteindre un sommet de 6% au début de 2022, une progression davantage due au retour sur le marché du travail de ces salariés qui se tiennent à l'écart qu'à de nouvelles destructions de postes.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.