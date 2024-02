Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: recul de 0,3% du PIB au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni devrait avoir reculé de 0,3% en rythme séquentiel au quatrième trimestre 2023, selon la première estimation de l'office national de statistiques, après une baisse non révisée de 0,1% au trimestre précédent.



'Cette baisse surprise confirme que l'économie est entrée en récession technique à la fin de l'année dernière', réagit Michael Brown, analyste de marché chez Pepperstone, estimant cependant qu'une telle récession 'devrait être relativement peu profonde et courte'.



Par ailleurs, pour le mois de décembre 2023 par rapport à novembre, l'ONS indique que la production industrielle britannique a augmenté de 0,6%, tandis que le déficit commercial du pays s'est réduit de 1,9 milliard de livres sterling pour atteindre 15 milliards.





