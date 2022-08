Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: recul de 0,1% du PIB au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 09:28









(CercleFinance.com) - Le PIB du Royaume-Uni devrait avoir diminué de 0,1% au deuxième trimestre (avril à juin) 2022, pour s'établir à un niveau supérieur de 0,6% à son niveau prépandémique, selon la première estimation de l'office national de statistiques.



La production de services a diminué de 0,4% au deuxième trimestre, tandis qu'en termes de demande, la consommation réelle des ménages a reculé de 0,2%, mais a été contrebalancée par une contribution nette positive du commerce international.



Par rapport au même trimestre il y a un an, le déflateur implicite du PIB a augmenté de 6%, reflétant principalement la hausse de 7,3% du prix des dépenses de consommation des ménages, son taux de croissance annuel le plus rapide depuis 1991.





