Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: rebond surprise de l'inflation en décembre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - L'inflation au Royaume-Uni a dépassé les attentes en décembre 2023 pour afficher son premier redressement en rythme annuel depuis février 2023, montrent des chiffres publiés mercredi.



L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4% au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2023, un taux annuel en augmentation par rapport à 3,9% en novembre, d'après l'office national de statistiques (ONS).



Les économistes attendaient au contraire une poursuite du mouvement de désinflation des derniers mois, avec un consensus qui anticipait un tassement du CPI à seulement 3,8%.



L'indicateur s'éloigne de nouveau de l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque d'Angleterre, ce qui semble compromettre le scénario d'une baisse de taux de l'institution dans l'immédiat.



En excluant l'énergie, les aliments, l'alcool et le tabac, les prix dits 'de base' (core) ont augmenté de 5,1% sur un an le mois dernier, un niveau identique à celui du mois de novembre.



Par ailleurs, l'ONS indique que les prix à la production industrielle ont chuté de 2,8% sur un an en décembre, accentuant leur repli après la baisse de 2,7% en rythme annuel observée le mois précédent.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.