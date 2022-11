Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: rebond des ventes de détail en octobre information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail en Grande-Bretagne ont rebondi au mois d'octobre, la hausse des achats d'essence ayant plus que compensé le repli du poste alimentaire, rapporte vendredi l'Office national de la statistique (ONS).



Ces ventes - exprimées en données corrigées des variations saisonnières - ont augmenté de 0,6% en volume par rapport à septembre, un mois durant lequel la consommation avait été affectée par la fermeture de magasins due aux funérailles de la reine Elizabeth.



L'ONS souligne que tous les postes de la statistique ont progressé, à l'exception des ventes de produits alimentaires (-1%), toujours pénalisées par la flambée des prix dans les supermarchés.



Après une baisse de 1,2% en septembre, les ventes de carburants ont, elles, augmenté de 3,3% en octobre, un redressement que l'office de la statistique attribue au léger recul des prix de l'essence (-0,5%) d'un mois sur l'autre.





