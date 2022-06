Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume Uni: PMI manufacturier en retrait en mai information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 10:42

(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier du Royaume Uni, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort à 54,6 en définitive pour le mois de mai, niveau confirmé par rapport à son estimation flash et en recul sensible par rapport à 55,8 en avril.



Cette baisse de l'indice d'un mois sur l'autre reflète une décélération de la croissance du secteur manufacturier britannique, avec des rythmes de progression moins rapides à la fois pour la production, les nouvelles commandes et l'emploi.



'Les confinements en Chine, les facteurs de changes, les sanctions contre la Russie, la guerre en Ukraine, les perturbations de la chaine d'approvisionnement et la rareté des matières premières ont fait monter les coûts d'achat', pointent les enquêteurs.