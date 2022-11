Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume Uni: PMI manufacturier au plus bas depuis 29 mois information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 10:42

(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier du Royaume Uni, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort à 46,2 en définitive pour octobre -un plus bas de 29 mois-, à comparer à 48,4 pour le mois précédent, mais un peu au-dessus de son estimation flash qui était de 45,8.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



Selon les enquêteurs, la production manufacturière a chuté alors que l'afflux de nouvelles commandes s'est contracté à son rythme le plus rapide depuis mai 2020, tandis que des réductions de postes ont été enregistrées pour la première fois en près de deux ans.