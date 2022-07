Royaume Uni: PMI manufacturier à un plus bas de deux ans information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 10:45

(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier du Royaume Uni, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort à un plus bas de deux ans à 52,8 pour le mois de juin, en recul par rapport à 54,6 en mai, reflétant donc un ralentissement de l'expansion du secteur.



S&P Global précise que la production a presque stagné, tandis que les prises de commandes se sont contractées pour la première fois depuis janvier 2021, et que les pressions inflationnistes sont demeurées élevées.



'Les conditions du marché intérieur sont devenues de plus en plus difficiles et la demande étrangère a chuté fortement, plombée par le Brexit, les perturbations des transports, la guerre d'Ukraine et le ralentissement économique mondial', pointent les enquêteurs.