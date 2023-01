Royaume Uni: PMI manufacturier à un plus bas de 31 mois information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - L'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort à 45,3 en décembre 2022, soit un plus bas de 31 mois : il s'inscrit ainsi en baisse après 46,5 en novembre, mais a été révisé positivement par rapport à une estimation flash de 44,7.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



'La demande intérieure et étrangère est restée terne, alors que les clients faisaient face à des coûts grandissants, à une volatilité des marchés accrue et (dans le cas de clients basés dans l'UE) à de complications liées au Brexit', expliquent les enquêteurs.