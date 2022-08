Royaume Uni: PMI manufacturier à un plus bas de 25 mois information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 11:00

(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier du Royaume Uni, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort à un plus bas de 25 mois à 52,1 pour juillet, en recul par rapport à 52,8 en juin, reflétant donc un nouveau ralentissement de l'expansion du secteur.



S&P Global souligne que la production manufacturière s'est contractée pour la première fois depuis mai 2020, du fait de moindres prises de commandes, d'une demande de marché plus faible, de difficultés d'approvisionnement et de retards de transports.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.