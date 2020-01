Royaume Uni : PMI manufacturier à 47,5 en décembre

(CercleFinance.com) - L'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 47,5 en donnée définitive au titre du mois écoulé, après 47,4 en estimation flash, deuxième niveau le plus bas depuis sept ans et demi.

Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur manufacturier : plus il est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la contraction sectorielle est soutenu.