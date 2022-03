Royaume Uni: PMI composite révisé en légère baisse information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 10:37

(CercleFinance.com) - L'expansion du secteur privé du Royaume Uni a accéléré un peu moins qu'estimé initialement en février, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale qui ressort à 59,9 en définitive, contre 60,2 en estimation préliminaire et après 54,2 le mois dernier.



'L'affaiblissement de la vague Omicron de la pandémie de Covid-19 a autorisé une croissance plus rapide à la fois pour le secteur manufacturier et pour celui des services', expliquent IHS Markit et le CIPS qui réalisent cette enquête.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.