Royaume Uni: PMI composite révisé en hausse en mars information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 10:42

(CercleFinance.com) - L'expansion du secteur privé du Royaume Uni a finalement accéléré en mars, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale qui ressort à 60,9 en définitive (au plus haut depuis juin 2021), contre 59,7 en estimation flash, et après 59,9 en février.



Cette croissance économique plus forte traduit une vive accélération de la production dans le secteur des services, alors que celle du secteur manufacturier a enregistré sa plus faible croissance depuis octobre de l'année dernière.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.