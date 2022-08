Royaume Uni: PMI composite révisé en baisse en juillet information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 10:36

(CercleFinance.com) - L'expansion du secteur privé britannique a ralenti plus qu'estimé initialement en juillet, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global et du CIPS, qui s'établit à un plus bas de 17 mois de 52,1 en définitive, contre 52,8 en estimation flash, et après 53,7 le mois précédent.



Les enquêteurs expliquent notamment que les nouvelles commandes ne se sont accrues que de façon marginales le mois dernier, reflétant une demande morose à la fois sur le marché intérieur et à l'étranger.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.