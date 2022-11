Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume Uni: PMI composite quasi-stable en novembre information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 10:45

(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite du Royaume Uni, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort à 48,3 en novembre en estimation flash, après avoir atteint le mois précédent, à 48,2, son plus bas niveau depuis janvier 2021, et marque donc son quatrième mois de suite sous les 50.



Cette quasi-stagnation de l'indice d'un mois sur l'autre fait donc se maintenir le secteur privé britannique en zone de contraction, étant rappelé que c'est le seuil des 50 points qui sépare contraction et expansion de l'activité.



Cette contraction de l'activité, qui concerne à la fois la production manufacturière et les services, reflète notamment la plus forte baisse des nouvelles commandes depuis janvier 2021, alors que les pressions du coût de la vie continuent d'affecter l'économie.