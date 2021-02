Royaume Uni : PMI composite en chute à 41,2 en janvier

(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort en plongeon à 41,2 en données définitives pour janvier, contre 40,6 en estimation flash, et après 50,4 pour décembre 2020.

'Les mesures de confinement et des coûts grandissants ont contribué à la chute la plus brutale de l'activité dans son ensemble depuis les plus bas historiques atteints l'année dernière', soulignent les enquêteurs.

Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque pour un indice PMI la limite entre expansion et contraction de l'activité. Plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est important.