Royaume Uni : PMI composite au plus haut depuis janvier 1998

(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort à 62 en estimation flash au titre du mois en cours, niveau le plus élevé depuis janvier 1998, et à comparer à 60,7 en avril 2021.

Ainsi, la croissance du secteur privé britannique accélère, avec des contributions plus fortes à la fois de l'industrie manufacturière et des services. Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque pour un indice PMI la limite entre expansion et contraction de l'activité.