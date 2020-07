Royaume Uni : PMI composite à un plus haut de 61 mois

(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite du Royaume Uni grimpe de 47,7 en juin à 57,1 en estimation flash pour juillet selon le CIPS et IHS Markit, atteignant un plus haut de 61 mois et traduisant donc une forte reprise de l'expansion du secteur privé britannique.

Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur privé : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.