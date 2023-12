Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: PIB révisé en baisse au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni s'est finalement tassé de 0,1% au troisième trimestre 2023 en rythme séquentiel, selon la deuxième estimation de l'office national de statistiques (ONS) qui avait fait part d'une stagnation en toute première lecture.



Cette baisse du PIB intervient après une stabilité au deuxième trimestre, période pour laquelle l'ONS avait annoncé précédemment une croissance de 0,2%. Les estimations pour les trimestres antérieurs sont pour leur part restées inchangées.



Dans le détail au troisième trimestre, l'ONS précise que le secteur des services a reculé de 0,2%, ce qui a contrebalancé des croissances de 0,4% dans la construction et de 0,1% dans la production de biens.





