Royaume-Uni: petit sursaut du PMI manufacturier en janvier

(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité manufacturière s'est ralentie en Grande-Bretagne au mois de janvier, à en croire les données publiées mercredi dans le cadre d'une enquête réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI).



L'indice S&P Global/CIPS UK du secteur a rebondi à 47 points le mois dernier, après avoir touché en décembre un plus bas de plus de deux ans et demi, à 45,3, au-dessus de sa version préliminaire qui le donnait à 46,7.



Le PMI manufacturier reste néanmoins sous la barre des 50 points, indiquant une détérioration de l'activité, pour le sixième mois consécutif.



S'ils évoquent un environnement opérationnel toujours 'difficile' en ce début d'année, les auteurs de l'enquête attribuent le redressement de l'indice au raccourcissement des délais d'approvisionnement, qu'ils estiment être à l'origine de ce petit regain d'optimisme chez les directeurs d'achat.





