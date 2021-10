Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : pas de coup d'arrêt pour le PMI des services information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur britannique des services n'a pas fléchi au mois de septembre, contrairement au coup de mou qui a pu caractériser l'activité en zone euro. L'indice IHS Markit/CIPS des directeurs d'achat (PMI) a ainsi progressé à 55,4 le mois dernier, contre 55 en août, toujours largement ancré en zone d'expansion. A en croire IHS Markit, l'activité a néanmoins été affectée par de sévères problèmes d'approvisionnement ayant contribué à la montée des tensions inflationnistes et à la plus faible hausse des nouvelles commandes enregistrée depuis la fin du dernier confinement. La flambée des prix de l'essence et de l'énergie ainsi que les pénuries de main d'oeuvre ont été répercutées aux niveaux des prix de vente, explique le bureau de recherche, ce qui a entraîné selon lui la plus forte hausse mensuelle de la composante de l'inflation depuis la création de l'étude, en 1996. L'indice 'composite', qui regroupe à la fois les services et les industries, n'a d'ailleurs progressé qu'à 54,9 en septembre, contre 54,8 en août.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.