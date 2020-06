Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : net rebond des ventes de détail en mai Cercle Finance • 19/06/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - Les ventes de détail au Royaume-Uni ont enregistré un rebond de 12% en mai par rapport à avril, selon les données de l'ONS, là où les économistes attendaient un redressement moyen de seulement 6%. 'La forte remontée des ventes au détail au mois de mai montre que l'économie s'est rapidement relevée après la chute de l'activité causée par les mesures de confinement, dans des proportions plus fortes que ce que nous anticipions', commente ce matin le bureau de recherche Capital Economics. Le rebond de la consommation a été tiré à la hausse par les achats non-alimentaires, et tout particulièrement par les biens d'équipement de la maison, précise l'Office national de la statistique, qui met en avant les ventes importantes d'articles de bricolage, de peintures et de coupes de verre. L'ONS souligne toutefois que le niveau des ventes de détail du mois de mai reste inférieur de 13% au chiffre du mois de février, c'est-à-dire avant la vague d'épidémie de coronavirus.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.