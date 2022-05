Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: net rebond des ventes de détail en avril information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Après une baisse de 1,2% en mars (révisée d'une contraction de 1,4% estimée initialement), les ventes de détail en volume au Royaume Uni ont rebondi de 1,4% le mois dernier en rythme séquentiel, selon l'office national de statistiques.



'Cette forte augmentation inattendue suggère que la crise du coût de la vie n'a pas causé d'effondrement des dépenses de consommation et signifie que l'économie pourrait être un peu plus dynamique que nous ne le pensions auparavant', réagit Capital Economics.



'Cela confirme aussi notre point de vue selon lequel une économie plus faible ne résoudra pas à elle seule le problème de l'inflation vertigineuse et que la Banque d'Angleterre devra encore augmenter les taux d'intérêt de 1,00% à 3,00%', prévient-il cependant.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.