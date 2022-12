Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume-Uni: moindre contraction du PMI manufacturier information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - La contraction de l'indice PMI manufacturier du Royaume Uni, calculé par S&P Global et le CIPS, s'est légèrement réduite : l'indice ressort à 46,5 en novembre, contre 46,2 en octobre. Il affiche néanmoins un des niveaux les plus faibles depuis 14 ans, souligne l'enquête.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



L'enquête montre que le ralentissement du secteur manufacturier se poursuit dans un contexte de recul de la production, de l'emploi et des nouvelles commandes.