Royaume Uni: Liberum attend de nouvelles hausses de taux

(CercleFinance.com) - Réagissant à l'inflation britannique (+10,1% en rythme annuel en juillet) publiée ce matin, Liberum estime que celle-ci appelle à de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque d'Angleterre, et il s'attend maintenant à ce que son taux directeur culmine à 2,75%.



'La hausse des prix au Royaume-Uni, comme d'habitude en 2022, s'est montrée supérieure aux attentes du consensus, l'alimentation ayant éclipsé l'énergie en tant que principal contributeur à l'accélération mensuelle de l'inflation globale', note l'analyste.



'Pourtant, même si les taux d'inflation mensuels se maintiennent aux extrêmes actuels, l'inflation au Royaume-Uni chuterait à 7,4% à la mi-2023', poursuit-il, ajoutant qu'avec des taux d'inflation mensuels 'plus raisonnables', l'inflation tomberait à 2,5% à la mi-2023.



Comme l'a souligné la Banque d'Angleterre début août, Liberum prévoit une récession au Royaume Uni au cours des 12 prochains mois, commençant selon lui probablement au quatrième trimestre 2022.





