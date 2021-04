Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : les ventes de détail augmentent plus que prévu Cercle Finance • 23/04/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail en Grande-Bretagne ont augmenté de 5,4% d'un mois sur l'autre en mars, grâce notamment à la hausse du secteur de l'habillement, montrent des statistiques officielles publiées vendredi. La hausse du mois dernier, qui s'explique par le récent relâchement des mesures de restriction à la circulation, dépasse largement le chiffre de 2,5% qui était prévu en moyenne par les économistes. D'après l'Office national de la statistique (ONS), les ventes de prêt-à-porter ont bondi de 17,5% le mois dernier, tandis que celles des autres secteurs non-alimentaires ont également fortement progressé, signant une hausse de 13,4%. Signe particulièrement encourageant, les ventes de détail s'inscrivent désormais 1,6% au-dessus de leur niveau de février 2020, mois qui précédait l'émergence de l'épidémie dans le pays. Ces bons chiffres suggèrent que la consommation devrait continuer de favoriser la reprise progressive de l'activité au Royaume-Uni, avec la réouverture de l'économie et le plein effet des campagnes de vaccination.

