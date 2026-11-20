Les volumes des ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 0,7% en octobre, après une baisse de 0,6% en septembre (révisée par rapport à une estimation précédente de -0,4%) et une progression de 0,8% en août (révisée par rapport à une estimation précédente de 0,7%), selon l'Office national des statistiques.

Ce dernier précise que les volumes des ventes des commerces alimentaires ont augmenté le mois dernier, les supermarchés ayant fait état d'une hausse des achats de produits de longue conservation, tels que les conserves et le lait UHT, à la suite des recommandations gouvernementales.

Sur les trois mois d'août à octobre 2026, les volumes des ventes au détail se sont accrus de 0,4% par rapport aux trois mois achevés en juillet. Les volumes ont progressé dans les commerces alimentaires, tandis que les ventes des distributeurs de carburants se sont en grande partie redressées.